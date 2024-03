Cancellato anche lo slalom di Kranjska Gora: definito il quadro delle Finali

SportFair

Dopo la cancellazione del gigante, è stata ufficializzata anche la cancellazione dello slalom maschile di Kranjska Gora, in programma sabato 9 marzo, a causa della copiosa pioggia caduta negli ultimi giorni che ha letteralmente cancellato la neve sulla pista di gara. La FIS ha comunicato che farà nelle prossime ore un tentativo estremo per trovare una località in grado di fare disputare la gara, tuttavia il tempo è veramente minimo e così la coppa di specialità va con una gara d’anticipo dall’austriaco Manuel Feller.

Si è definito così il quadro dei partecipanti alle finali di Coppa del mondo a Saalbach, che per la prima volta si disputeranno in due differenti settimane (gigante sabato 16 e slalom domenica 17 marzo, supergigante venerdì 22 e discesa domenica 24 marzo).

Il regolamento prevede la presenza dei migliori 25 nelle classifiche di specialità, a cui si aggiungono gli atleti con più di 500 punti in classifica generale e i campioni del mondo juniores di ciascuna specialità. Nove in totale gli azzurri qualificati: Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti in gigante, Alex Vinatzer e Tommaso Sala in slalom, Guglielmo Bosca, Dominik Paris e Mattia Casse in discesa, Dominik Paris, Mattia Casse, Guglielmo Bosca e Max Perathoner (campione del mondo juniores) in supergigante. Florian Schieder, che aveva guadagnato il diritto di gareggiare in discesa, non sarà presente per infortunio.

La situazione delle finali disciplina per disciplina

GIGANTE MASCHILE (sabato 16 marzo)

ODERMATT Marco SUI 900 ZUBCIC Filip CRO 370 MEILLARD Loic SUI 368 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 350 KRANJEC Zan SLO 347 STEEN OLSEN Alexander NOR 297 TUMLER Thomas SUI 235 MCGRATH Atle Lie NOR 222 RADAMUS River USA 217 FELLER Manuel AUT 211 SCHWARZ Marco AUT 210 (assente) VINATZER Alex ITA 178 SCHMID Alexander GER 168 CAVIEZEL Gino SUI 166 DE ALIPRANDINI Luca ITA 154 VERDU Joan AND 141 FAVROT Thibaut FRA 136 BRENNSTEINER Stefan AUT 134 HAUGAN Timon NOR 131 PINTURAULT Alexis FRA 130 (assente) HAASER Raphael AUT 114 KILDE Aleksander Aamodt NOR 100 (assente) MAES Sam BEL 88 DELLA VITE Filippo ITA 87 BORSOTTI Giovanni ITA 86 SARCHETT Ryder USA campione del mondo juniores

SLALOM MASCHILE (domenica 17 marzo)

FELLER Manuel AUT 635 STRASSER Linus GER 466 MEILLARD Loic SUI 359 NOEL Clement FRA 352 HAUGAN Timon NOR 350 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 323 YULE Daniel SUI 288 RYDING Dave GBR 272 ROCHAT Marc SUI 218 MCGRATH Atle Lie NOR 215 JAKOBSEN Kristoffer SWE 197 GSTREIN Fabio AUT 194 AMIEZ Steven FRA 183 SCHWARZ Marco AUT 180 (assente) RASCHNER Dominik AUT 179 STROLZ Johannes AUT 157 SALA Tommaso ITA 136 KOLEGA Samuel CRO 134 MATT Michael AUT 129 AERNI Luca SUI 120 VINATZER Alex ITA 113 POPOV Albert BUL 111 STEEN OLSEN Alexander NOR 92 GINNIS AJ GRE 86 HOLZMANN Sebastian GER 86

HAECHLER Lenz AUT campione del mondo juniores

SUPERGIGANTE MASCHILE (venerdì 22 marzo)

ODERMATT Marco SUI 450 KRIECHMAYR Vincent AUT 369 HAASER Raphael AUT 251 BOSCA Guglielmo ITA 204 SARRAZIN Cyprien FRA 174 ALLEGRE Nils FRA 171 READ Jeffrey CAN 158 PARIS Dominik ITA 157 ROGENTIN Stefan SUI 144 VON ALLMEN Franjo SUI 128 BABINSKY Stefan AUT 128 CRAWFORD James CAN 126 BOISSET Arnaud SUI 123 CASSE Mattia ITA 123 KILDE Aleksander Aamodt NOR 120 (assente) MURISIER Justin SUI 119 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 118 (assente) MEILLARD Loic SUI 116 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 98 ALEXANDER Cameron CAN 96 HEMETSBERGER Daniel AUT 94 CAVIEZEL Gino SUI 60 GOLDBERG Jared USA 54 DANKLMAIER Daniel AUT 53 FEURSTEIN Lukas AUT 48

PERATHONER Max ITA campione del mondo juniores

DISCESA MASCHILE (domenica 24 marzo)

ODERMATT Marco SUI 552 SARRAZIN Cyprien FRA 510 PARIS Dominik ITA 342 KRIECHMAYR Vincent AUT 298 BENNETT Bryce USA 257 HINTERMANN Niels SUI 229 KILDE Aleksander Aamodt NOR 220 (assente) COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 208 ALEXANDER Cameron CAN 205 ALLEGRE Nils FRA 201 SCHIEDER Florian ITA 194 (assente) CASSE Mattia ITA 185 CRAWFORD James CAN 152 MURISIER Justin SUI 139 BABINSKY Stefan AUT 109 ROGENTIN Stefan SUI 104 VON ALLMEN Franjo SUI 103 MUZATON Maxence FRA 101 GIEZENDANNER Blaise FRA 100 MONNEY Alexis SUI 99 BAILET Matthieu FRA 83 HROBAT Miha SLO THEAUX Adrien FRA 79 STRIEDINGER Otmar AUT 78 LEHTO Elian FIN 73 BOSCA Guglielmo ITA 73

HILTBRAND Livio SVI campione del mondo juniores