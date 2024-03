“Serve tempo per capire come mi sento”, la brutta caduta di Sinner ad Indian Wells | VIDEO

SportFair

Jannik Sinner è stato eliminato dal Masters 1000 di Indian Wells in semifinale. Tra pioggia e sospensioni, il tennista altoatesino ha ceduto alla rimonta di Carlos Alcaraz, che questa sera difenderà il titolo contro Medvedev.

Una partita spettacolare, con colpi pazzeschi, durante la quale non è mancato qualche spavento. Al terzo set, infatti, Sinner è caduto, facendosi male al polso e al gomito. La caduta ed il dolore hanno condizionato il resto della sua partita, anche e Sinner non cerca giustificazioni.

Come sta Sinner dopo la caduta ad Indian Wells

“Ho sentito piccoli problemi in varie parti del corpo. Mi serve un po’ di tempo per capire come mi sento, vediamo come mi sveglio e come mi sentirò stasera, a freddo. Dopo quella botta al gomito destro ho sentito dolore, mi faceva male anche la mano, ho avuto paura di peggiorare la situazione. Ma non è una scusa, lui ha giocato meglio. Sono comunque fiducioso di essere a Miami”, ha dichiarato Sinner.

“Nel terzo set quando sono caduto mi sono fatto male al gomito, e prima c’era stato anche un piccolo problema al ginocchio sinistro che mi si è bloccato un pochettino. Mi sono buttato senza pensarci per prendere quella palla, anche questo fa parte del gioco, della battaglia: sapevo che quello era un punto importante”, ha aggiunto in conferenza stampa.

“Domani si vola e tra 4 giorni sei di nuovo in campo. Chiedo tanto a me stesso, a volte si vince e altre si perde, ho comunque fatto una semifinale in un Master 1000, non è male. Ora dobbiamo fare bene a Miami, solo questo”, ha concluso Sinner.