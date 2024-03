Boxe, il clamoroso ritorno di Mike Tyson a 57 anni: sfiderà Jake Paul

SportFair

Mike Tyson è pronto a tornare sul ring per sfidare Jake Paul. “Iron Mike”, il pugile più iconico nella storia della boxe, è pronto a rimettersi i guantoni all’età di 57 anni. Il match di esibizione contro Jake Paul, ex youtuber che si sta costruendo un nome nella Nobile Arte, si terrà il prossimo 20 luglio presso l’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, casa dei Dallas Cowboys in NFL. Ad annunciare l’evento, gli organizzatori di Netflix e Most Valuable Promotions (MVP). Il match sarà trasmesso su Netflix.

Mike Tyson torna sul ring

Attraverso un comunicato stampa, Mike Tyson ha spiegato di essere entusiasta all’idea di affrontare un avversario 30 anni più giovane e di essere stato impressionato dalle qualità di Jake Paul, seppur la sua carriera sia appena iniziata. “È cresciuto in modo significativo come pugile nel corso degli anni, quindi sarà molto divertente vedere cosa possono fare la volontà e l’ambizione di un ‘ragazzo’ contro l’esperienza e l’attitudine di un GOAT“, ha detto Tyson.

Seguendo le orme del fratello Logan Paul, che nel 2021 aveva affrontato Floyd “Money” Meyweather, anche Jake Paul affronterà una leggenda della boxe. Ma se il fratello ha preferito cambiare ring per dedicarsi al wrestling WWE con ottimi e convincenti risultati, Jake Paul è rimasto fedele alla boxe costruendosi uno storico di tutto rispetto con 9 vittorie e una sola sconfitta: negli ultimi due incontri contro Ryan Bourland e Andre August sono arrivati due successi per ko.