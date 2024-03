Boxe, Fabio Turchi squalificato per doping: quanto dovrà stare fermo

SportFair

Nuova sospensione per doping nello sport italiano, questa volta il caso riguarda il mondo della boxe. Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha squalificato per 8 mesi Fabio Turchi, su ricorso presentato da Nado Italia contro la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del 17 febbraio 2023. In tale data, il boxeur italiano era stato assolto dalle accuse di doping.

L’atleta Fabio Turchi è stato sanzionato per violazione dell’art. 2.1 CSA con un periodo di squalifica di 8 mesi a decorrere dalla data del lodo, detratto il periodo di sospensione cautelare presofferto di 5 mesi e 8 giorni.