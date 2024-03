Big Air, Flora Tabanelli superlativa: la 16enne è terza a Tignes

SportFair

Ancora un podio per la 16enne modenese Flora Tabanelli, nel Big Air di chiusura della stagione a Tignes. Ed è il secondo della stagione (e della carriera) e le vale il terzo posto finale nella classifica di specialità. Si era intuito dalle qualificazioni che la rampa da 20 metri, nelle Alpi francesi, era gradita alla nostra fortissima 2007 del freeski. Ma poi bisogna mettere a terra i punti nel momento della gara.

Flora parte con un double cork 1260, con un grab tenuto per un giro abbondante che le vale 80,75 punti; seguito da uno switch bio 900 da 80 punti che la porta in seconda posizione prima della terza run. In terza run, Flora rimette in gioco lo stesso trick del primo turno e lo fa molto meglio, ottenendo 90,25, per un totale di 170,25 che le vale il il terzo posto finale, dopo il terzo posto già ottenuto a Pechino, lo scorso dicembre.

La gara va alla svizzera Mathilde Grenaud con 178,25 punti, davanti alla cinese Mengting Liu con 170,75, solo mezzo punto meglio della Tabanelli.

La Gremaud vince la classifica di specialità con 380 punti, davanti alla francese Tess Ledeux. Ma Flora Tabanelli risale dal sesto al tyerzo posto conclusivo con 189 punti. Un gran risultato per la giovanissima azzurra, alla prima stagione in Coppa del mondo.

La gara maschile è stata vinta dall’americano Alexander Hall con 186,50 punti. Hall si è anche aggiudicato la Coppa di specialità. Al secondo posto della gara si è innestato il norvegese Leo Landroe con 185,50 punti, davanti all’elvetico Andre Ragettli con 183 punti. Nonostante non abbia partecipato alla finale, Miro Tabanelli, leader della classifica di specialità prima di Tignes, mantiene il terzo posto finale, come la sorella, con 162 punti.