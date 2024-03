Biathlon, Haecki-Gross vince la mass start di Oslo: Vittozzi 5ª

SportFair

La svizzera Lena Haecki-Gross conquista la seconda vittoria della stagione nella mass start di Oslo con 2 errori e il tempo di 35’46″3 e precede Julia Simon, con 4 errori e un ritardo di 16″8, e Lou Jeanmonnot, 3 errori e 22″3 di svantaggio.

Lisa Vittozzi è quinta con 3 errori e 24″7 dalla prima ed è preceduta da Ingrid Tandrevold (3 errori e 23″3), che allunga nella classifica generale sulla carabiniera sappadina. Miglior risultato in carriera per Hannah Auchentaller, 14/a con 2 errori e un ritardo di 1’23″7. Con un poligono ventoso e molto difficile, sono stati davvero tanti gli errori per tutte le atlete. Lena Haecki è quella che ha sbagliato meno ed è andata a prendersi il primo posto.

Per Lisa Vittozzi è stato molto complicato gestire l’uscita dall’ultimo poligono, quando si trovava ancora in terza posizione, ma assediata da due velociste come Tandrevold e Jeanmonnot. Nel finale, la francese ha preso vantaggio e Tandrevold ha chiuso le chance di podio per l’azzurra con la sua volata.

Tandrevold ora si trova a 859 punti nella classifica generale, contro i 766 di Lisa Vittozzi che recupera una posizione ed è insidiata da Julia Simon che sale a quota 762. Manca ora la trasferta nordamericana che deciderà la Coppa.