Splendida Vittozzi! Seconda nell’inseguimento di Soldier Hollow

SportFair

Una grande Lisa Vittozzi è seconda nell’inseguimento di Soldier Hollow e torna seconda nella classifica generale di Coppa del Mondo. Dopo il quarto posto nella sprint di venerdì, la sappadina si concede un solo errore al tiro nella seconda sessione (0-1-0-0) per giocarsi il successo in volata con la francese Lou Jeanmonnot, a sua volta appesantita da un unico giro di penalità (0-1-0-0).

Una gara oltremodo solida per la ventinovenne dei Carabinieri che è andata progressivamente in crescendo per trovare la testa della gara in uscita dal primo poligono in piedi. L’ultima serie di tiro vede l’italiana e la francese sparare praticamente all’unisono, con la transalpina poi più rapida ad entrare per prima nel rettilineo finale e tagliare il traguardo in testa con 26’51″7 e quattro decimi di margine sulla friulana.

Terzo posto in rimonta quindi per Julia Simon (1-0-0-1) a 1’01. Per quanto riguarda le altre rivali per la Coppa del Mondo, Justine Braisaz Bouchet sbaglia tanto (0-2-2-2) es è settima, con Ingrid Tandrevold (0-0-3-3) undicesima.

Per Vittozzi si tratta del quinto podio individuale della stagione in Coppa del Mondo, un bottino a cui vanno aggiunte anche le tre medaglie iridate dei Campionati Mondiali di Nove Mesto. In stagione ha già conquistato la coppetta dell’individuale.

Molto bene anche Samuela Comola che manca a sua volta un solo bersaglio (0-0-1-0) ed è 21esima a 2’57″8 mentre Michela Carrara (2-1-3-0) lascia sul piatto diverse posizioni e scivola al 32esimo posto; importante conferma in zona punti per Beatrice Trabucchi (1-0-1-0) che è 35esima, con Hannah Auchentaller (0-2-0-1) 45esima e Rebecca Passler (1-1-1-1) 49esima.

La classifica generale di Coppa del Mondo vede ora Tandrevold al comando con 964 punti, ma nella sua scia si avvicina Vittozzi che torna seconda a quota 891 superando Braisaz-Bouchet (881); Simon (858) e Jeanmonnot (828) restano in corsa a tre gare dal termine della stagione.

Il secondo posto odierno consente a Vittozzi di salire in seconda posizione anche nella classifica di specialità: Simon guida con 334 punti ed un margine di 26 lunghezze sull’azzurra (308); terza è Jeanmonnot a 303. Nella tappa conclusiva di Canmore (Canada) saranno in programma sprint, inseguimento e mass start finale.

Alle 18:50 è in programma la gara maschile.