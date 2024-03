Berrettini ritrova la vittoria: Gaston ko in 3 set al Challenger di Phoenix

SportFair

Matteo Berrettini è tornato in campo nella notte italiana e ha ottenuto la sua prima vittoria quasi 7 mesi dopo l’infortunio agli US Open. Il tennista romano, numero 154 al mondo, ha battuto in tre set il francese Gaston al debutto al torneo Challenger di Phoenix.

Una vittoria in rimonta quella di Berrettini che, sotto di un set, è riuscito a capovolgere il risultato. Il match è terminato dopo un’ora e 42 minuti di gioco col punteggio di 3-6, 6-3, 6-1. Berrettini stacca il pass per gli ottavi di finale, dove sfiderà il vincente del match tra Cazaux e Walton.