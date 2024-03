Berrettini, ancora una rimonta! E’ in semifinale a Phoenix

SportFair

Berrettini non si ferma! Mentre ad Indian Wells la tanto attesa semifinale tra Sinner e Alcaraz è stata sospesa per pioggia, un altro italiano, che nei giorni scorsi ha avuto a che fare con la pioggia, è sceso in campo e vinto un’importante partita.

Matteo Berrettini, che ha iniziato un importante percorso di risalita, iniziando dal basso, ha trionfato questa sera contro il francese Atmane a Phoenix. Il romano, 154° al mondo, ha vinto in rimonta nel match di oggi valido per i quarti di finale dell’Arizona Classic. Il match di oggi è terminato dopo due ore e 56 minuti di gioco col punteggio di 3-6, 7-6, 7-6. Berrettini vola quindi in semifinale a Phoenix, dove affronterà Vukic.