Benetton Rugby, rinnova il capitano Michele Lamaro

Il capitano dei Leoni indosserà la maglia biancoverde per altri quattro anni. Rinnovo di gran spessore per il Benetton Rugby. La franchigia trevigiana è felice di annunciare il prolungamento contrattuale di Michele Lamaro fino al 30 giugno 2028. Leader, condottiero, esempio dentro e fuori dal campo. Lamaro con il passare delle stagioni si è affermato come una colonna della formazione di coach Marco Bortolami.

Chi è Michele Lamaro? La carriera del rugbista italiano

Michele Lamaro è nato a Roma il 3 giugno 1998. Inizia a giocare nell’Unione Sportiva Primavera Rugby A.S.D. Dopo alcune stagioni trascorse nelle giovanili del club romano, nella stagione 2014/2015 passa alla S.S. Lazio Rugby 1927 dove disputa il campionato U18. Nell’estate del 2016 approda in Eccellenza con la maglia della Lazio Rugby.

Dopo 14 presenze e 3 mete, il flanker romano si trasferisce al Petrarca Rugby, club con il quale vince immediatamente lo scudetto oltre ad essere nominato miglior giocatore del campionato (atleta più giovane ad aver vinto questo titolo dal 2011, anno della sua istituzione, ndr). Lamaro, in ambito internazionale, si è inoltre reso protagonista con la maglia della Nazionale Italiana U20 guidandola anche da capitano nel Sei Nazioni e ai Mondiali giovanili del 2017 e 2018. Nell’estate del 2018 indossa poi le vesti di permit player biancoverde, vantando 8 presenze stagionali impreziosite da una meta per una prima annata di tutto rispetto con il Benetton Rugby. Poi il brutto infortunio al ginocchio destro, ma “Mitch” non si è abbattuto, anzi.

Dopo essere stato ai box per circa un anno, nell’estate del 2019 Lamaro diventa a tutti gli effetti un elemento della rosa biancoverde perché è dotato di qualità tecniche e fisiche molto promettenti. Rientra in campo nel febbraio del 2020 e continua la sua ascesa a suon di prestazioni tambureggianti. Il terza linea romano è stato grande protagonista dei Leoni nella vittoria della Rainbow Cup del 2021 e nella stagione 2021/2022, nonostante la giovane età, è divenuto co-capitano dei biancoverdi insieme a Dewaldt Duvenage. Da ottobre 2021 è poi stato nominato capitano della nazionale italiana, a coronare un percorso di grande successo e di pieno sviluppo per Lamaro.

Nell’ottobre del 2023 ha guidato l’Italia da capitano al Mondiale e la sta guidando anche ora nel Sei Nazioni 2024 in corso. Dalla scorsa estate è il capitano dei Leoni insieme al co-capitano Eli Snyman. Colonna ed esempio del Benetton Rugby, il terza linea ha accumulato fino a oggi 61 presenze e sei mete in biancoverde. Continuerà a lottare per i colori trevigiani fino al 30 giugno 2028.

“Sono estremamente contento del rinnovo, credo molto nel progetto e nella visione della società e poterne fare parte per altri 4 anni è un privilegio. Il mio obiettivo è quello di vincere un titolo europeo e pensare di poterlo fare con una squadra italiana mi rende orgoglioso. Dall’altro lato voglio che tutti i giovani che si approcciano al Benetton Rugby trovino un ambiente ambizioso e competitivo dove potere esprimere al meglio delle loro capacità“, ha detto il capitano dei Leoni.

“Con il prolungamento di Michele confermiamo un tassello importante della nostra rosa. Lamaro, insieme a Snyman, è il nostro capitano ed incarna a pieno i valori e l’identità del nostro club. In questi sei anni in biancoverde, Michele ha compiuto un percorso straordinario dando prova delle sue abilità tecniche oltre che di leadership e dedizione verso la squadra. Siamo felici di poterlo avere con noi per altre quattro stagioni“, spiega Amerino Zatta, Presidente del Benetton Rugby.