Ben Sulayem nella bufera! La FIA conferma l’esistenza di un “rapporto che dettaglia le accuse”

SportFair

La Formula 1 naviga in cattive acque. Il caso Horner e, adesso, il caso Ben Sulayem, hanno scosso tutto il Circus. Il presidente della FIA è finito sotto i riflettori nelle ultime ore a causa di alcuni retroscena clamorosi.

La Fia, l”organo di governo della Formula 1, ha rotto il silenzio sulle accuse riguardanti il presidente ammettendo che esiste un rapporto “che descrive in dettaglio le potenziali accuse che coinvolgono alcuni membri del suo organo di governo“.

“La Fia conferma che il responsabile della conformità ha ricevuto un rapporto che dettaglia le potenziali accuse che coinvolgono alcuni membri dei suoi organi direttivi. Il dipartimento di conformità sta valutando queste preoccupazioni, come è prassi comune in queste questioni, per garantire che il giusto processo sia meticolosamente seguito“, spiega in una nota la Fia.

Perchè Ben Sulayem è sotto inchiesta

Ben Sulayem sarebbe sotto inchiesta per aver interferito con il risultato del Gran Premio dell’Arabia Saudita dello scorso anno e per aver tentato di bloccare la certificazione del Gran Premio di Las Vegas.

Secondo la Bbc, un rapporto del responsabile della conformità dell’ente governativo degli sport motoristici Paolo Basarri al comitato etico afferma che Ben Sulayem ha agito per annullare una penalità inflitta a Fernando Alonso dell’Aston Martin al Gran Premio dell’Arabia Saudita del 2023.

Martedì un’altra accusa diceva che Ben Sulayem aveva detto ai funzionari di non certificare il circuito di Las Vegas per il Gran Premio dell’anno scorso.