Basket Serie A, i risultati della 22ª giornata: la Virtus Bologna vince il big match contro l’Olimpia | CLASSIFICA

Grandissime emozioni nella 22ª giornata del campionato di Serie A di basket. Torna al successo Brescia (89-78 contro Scafati) e si conferma in testa alla classifica. Subito dietro la Virtus Bologna, in grado di vincere il big match contro l’Olimpia Milano. Per i padroni di casa 17 punti di Belinelli, agli ospiti non bastano i 24 di Napier.

Sconfitte di Venezia, Reggiana e Napoli, rispettivamente contro Sassari, Treviso e Napoli. Ecco tutti i risultati della 22ª giornata e come cambia la classifica.

I risultati della 22ª giornata

Treviso-Reggiana 71-63

Tortona-Napoli 97-72

Varese-Brindisi 81-73

Venezia-Sassari 71-78

Trento-Pesaro 109-82

Virtus Bologna-Olimpia Milano 84-75

Cremona-Pistoia 67-74

Brescia-Scafati 89-78

La classifica

Brescia 34

Virtus Bologna 32

Olimpia Milano 30

Venezia 30

Reggiana 24

Napoli 24

Pistoia 22

Trento 22

Tortona 22

Sassari 20

Scafati 20

Cremona 18

Varese 18

Treviso 14

Pesaro 12

Brindisi 10