Attraverso le Fiandre, brutta caduta per Van Aert | VIDEO

Brutta caduta all’Attraverso le Fiandre, la gara che anticipa il Giro delle Fiandre. Un maxi incidente ha fatto diverse vittime, tra cui anche Wout van Aert.

Insieme a lui sono rimasti coinvolti anche Mads Pedersen, Jasper Stuyven e Biniam Girmay, la maggior parte dei quali costretti a ritirarsi. In attesa dei referti medici definitivi, la loro presenza domenica ad Anversa all’uscita di De Ronde appare molto complicata viste le ferite riportate e le evidenti espressioni di dolore.

La caduta è avvenuta al chilometro 66, quando Van Aert ha messo la ruota in un canaletto della strada perdendo il controllo della sua bici e provocando un tamponamento mentre il gruppo correva. Il belga ha cominciato a piangere ed è stato lasciato a terra sconsolato con la maglia distrutta e poi portato via in barella.

“Preferiremmo non menzionarlo, ma dobbiamo… Wout deve abbandonare la gara dopo un grosso incidente. Speriamo che stia bene. Vi terremo aggiornati“, ha scritto sui social il Team Visma.

Cadutaccia in testa al gruppo all’Attraverso le Fiandre 😱

Maxi-caduta nella gara di avvicinamento al Giro delle Fiandre di domenica: tra i corridori coinvolti anche #VanAert, #Pedersen, Girmay, Stuyven, Kirsch e Gazzoli 🤕#EurosportCICLISMO #DDV24 pic.twitter.com/IF3rzYSS4i — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 27, 2024