ATP Miami, Vavassori supera Vacherot: gli italiani nel main draw diventano 8

L’ATP di Miami avrà un italiano in più in tabellone. Andrea Vavassori ha battuto il monegasco Valentin Vacherot, numero 146 al mondo, guadagnandosi un biglietto di sola andata per il tabellone principale. Il 28enne torinese si è imposto per 6-2, 4-6, 7-6(3).

Diventano quindi 8 gli italiani nel main draw del secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.995.555 che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Gli altri italiani in tabellone sono Arnaldi, Berrettini, Cobolli, Darderi, Musetti, Sinner e Sonego.