Sperando che il meteo sia clemente, dopo due giorni rallentati dalla pioggia, il programma dei sedicesimi di finale dell’ATP di Miami va di corsa. Tanti i match interessanti schedulati per il pomeriggio e la serata odierna che vedrà impegnati diversi tennisti italiani fra i quali Jannik Sinner, favorito numero 1 per il successo finale insieme a Carlos Alcaraz.

ATP Miami, quando gioca Sinner nei sedicesimi? Avversario, orario e diretta tv

Alle ore 20:00 della serata odierna, domenica 24 marzo, si disputerà il match Griekspoor-Sinner valevole per i sedicesimi dell’ATP di Miami. Sarà il quarto incontro in carriera per Sinner contro il talento olandese: i due si sono affrontati 2 volte a Rotterdam (2023 e 2024) e una volta in Coppa Davis, in tutte e 3 le occasioni Sinner ha vinto 2-0. Il match sarà trasmesso in diretta da Sky Sport Tennis (canale 203) con il commento di Elena Pero e Paolo Bertolucci.

Il programma dell’ATP di Miami: gli italiani in campo oggi

Non solo Sinner in campo nel programma odierno. Il primo portacolori azzurro impegnato sul cemento di Miami sarà Lorenzo Musetti che affronterà Siafulin alle 16:00. In contemporanea, nel tabellone femminile, Jasmine Paolini se la vedrà con Navarro. Poi toccherà ad Arnaldi che affronterà Shapovalov alle 19:00.