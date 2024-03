ATP Miami, Darderi fuori: Shapovalov si impone in 3 set

SportFair

Termina al primo turno l’avventura di Luciano Darderi nel Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano, numero 75 del ranking ATP, è stato sconfitto da Dennis Shapovalov, talento canadese scivolato alla posizione numero 126 della classifica maschile, presente grazie al protect ranking.

Darderi ha perso 3-6 il primo set, ma è riuscito a rimanere in partita vincendo il secondo parziale al tie-break per 7-3. Decisivo il terzo set nel quale Shapovalov si è portato avanti di un break sull’1-2, ha fallito il primo match point sul 3-5, ma non quello del 4-6 finale.