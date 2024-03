ATP Miami, Cazaux finisce in ospedale: le condizioni del tennista

SportFair

“Alla fine è stata più la paura che altro“. Arthur Cazaux rassicura tutti i propri follower attraverso un post social facendo luce sulle proprie condizioni dopo quanto accaduto nel Masters 1000 di Miami. Durante le qualificazioni del torneo americano, Cazaux aveva accusato un malore a causa del forte caldo (il termometro segnava 30 gradi col 70% di umidità) mentre era al terzo set contro il connazionale Mayot.

Il 21enne tennista francese era stato costretto al ritiro e, dopo aver ripreso conoscenza, era uscito su una sedia a rotelle per poi essere trasportato in ospedale per accertamenti. “Dopo aver trascorso la notte fra cure e una lunga serie di esami. Oggi la mia condizione fisica è migliore. Adesso il mio corpo deve riposare, spero di tornare in campo il prima possibile“, ha chiarito Cazaux.