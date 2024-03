Arizona Classic, Berrettini-Cazaux sospeso: il romano potrebbe giocare due match nello stesso giorno

SportFair

Tutto in salita per Matteo Berrettini all’Arizona Classic. Il tennista romano è sceso in campo nella notte per la sfida contro Cazaux per gli ottavi di finale del Challenger di Phoenix, ma la pioggia ha costretto ad una sospensione ed al rinvio.

Berrettini e Cazaux sono riusciti a chiudere il primo set, tra pioggia e sospensioni, col francese avanti per 6-3. Il tennista romano, quindi, è chiamato alla rimonta per conquistare il pass per i quarti di finale.

Quando torna in campo Berrettini

La sfida tra Berrettini e Cazaux, sospesa per pioggia, riprenderà oggi, venerdì 15 marzo, sul campo centrale, non prima delle 21.00.

In caso di vittoria, per il tennista romano si aprirebbe uno scenario intenso: Berrettini, infatti, potrebbe giocare due match nello stesso giorno. I quarti di finale contro il già qualificato Atmane, infatti, sono in programma per la notte italiana: il match si giocherà non prima delle 3.00 del 16 marzo.

Dove vedere i match Berrettini in tv

La sfida tra Berrettini e Cazaux, unico ottavo di finale di Phoenix ancora da completare, sarà visibile su SuperTennis ed in streaming su Tennis Tv, SuperTenniX, Now e Sky Go.