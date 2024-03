America’s Cup, Luna Rossa annuncia la squadra di ciclisti: “loro ruolo fondamentale”

SportFair

Il Team Luna Rossa ha annunciato sul sito il suo Power Team. Un grande team che si rispetto ha bisogno di ciclisti di un certo calibro per garantire competitività e la squadra italiana ha diffuso una nota ufficiale oggi riguardante proprio queste preziose figure.

“Durante una regata di America’s Cup sviluppano fino a una media di circa 2.000 watt, sufficienti ad illuminare una stanza di 50 mq. Sono i ciclisti di Luna Rossa Prada Pirelli, ”power bank” dell’AC75. Il loro ruolo è fondamentale, perché dalla potenza delle gambe dipende la regolazione della parte aero dell’imbarcazione. A differenza delle barche del passato, infatti, dove i grinder giravano le manovelle con le forza delle braccia, a bordo degli attuali monoscafi foiling ci sono quattro ciclisti che, pedalando, alimentano i sistemi idraulici che permettono ai trimmer di regolare vele e albero“, si legge sulla nota.

“Il Power Team di Luna Rossa Prada Pirelli comprende atleti con differenti background e provenienti da diversi sport: dal canottaggio arrivano Romano Battisti (medaglia d’argento a Londra 2012), Emanuele Liuzzi (Bronzo ai Mondiali di Sarasota), Bruno Rosetti (Bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020), Nicholas Brezzi (sette campionati del mondo e molteplici medaglie), Cesare Gabbia (diverse medaglie tra mondiali ed europei) e Luca Kirwan (partecipazione ai Mondiali U23 del 2019). Paolo Simion viene dal mondo del ciclismo professionista (tre Giri d’Italia e vittoria dell’ultima tappa del Giro di Croazia), mentre Enrico Voltolini, oltre ad essere boat captain dell’AC40, ha partecipato a due campagne olimpiche in Finn e Star e si è aggiudicato diverse regate internazionali. Mattia Camboni, infine, è un ex campione di windsurf (diverse medaglie d’oro e d’argento e un quinto posto ai giochi di Tokyo)”, aggiunge Luna Rossa.

“Lo sforzo fisico di un ciclista di Coppa America è enorme, anche se concentrato nel tempo (la durata media di una regata è di circa 20/25 minuti) e per questo l’atleta è sottoposto a un allenamento specifico che, oltre a massimizzare la potenza fisica, cura molto la mobilità per prevenire gli infortuni (i cyclor devono potenzialmente affrontare due regate al giorno in posizioni scomode e innaturali, che mettono a dura prova le articolazioni). Supportati da Pharmanutra (Human Performance Partner del team) e coadiuvati dal fisioterapista Stefano De Pirro, i ciclisti seguono anche un’attenta dieta, studiata ad hoc per potenziare la massa muscolare e riequilibrare la perdita di kcal visto che, ad ogni regata, ne bruciano mediamente 600”. “Sebbene i ciclisti siano il ‘motore’ di Luna Rossa e la loro primaria mansione sia quella di generare fisicamente potenza, hanno una visione a 360° del funzionamento dell’AC75, perché per avere un affiatamento perfetto con il resto dell’equipaggio, è essenziale conoscere la barca, lo svolgimento di una regata, la tempistica e le manovre. Per questo motivo – durante la fase di training – i cyclor seguono una daily routine interdisciplinare che oltre all’allenamento dedicato al potenziamento muscolare, include la partecipazione alle attività dei vari dipartimenti, per conoscere e prendere confidenza con i diversi ruoli a bordo“, conclude il team. Una volta iniziati gli allenamenti e i test in mare con il nuovo AC75, i ciclisti ruoteranno a bordo per prepararsi alle regate in Spagna.