All-Star Game NBA 2027: scelta la città ospitante

L’All-Star Game NBA 2027 si terrà a Phoenix. Ad annunciarlo è stata la stessa lega professionistica americana di basket. “I nostri festeggiamenti per l’NBA All-Star nel 2027 dimostreranno l’amore di Phoenix per tutto il basket – ha dichiarato il commissario NBA Adam Silver in una conferenza stampa a Phoenix – E non potremmo essere più entusiasti di lavorare con il presidente dei Suns Mat Ishbia e l’intera organizzazione dei Suns per quella che promette di essere una celebrazione indimenticabile del nostro sport“.

L’All-Star Game NBA 2025 e 2026

Sebbe l’All-Star Game sia sempre più criticato, anno dopo anno, a causa della poca competizione in campo in una sfida diventata ormai puro spettacolo, ben oltre anche il normale concetto di partita ‘amichevole’, tutto il contorno di eventi e l’indotto economico che porta con sè continua a far gola.

San Francisco ospiterà l’All-Star Game NBA 2025, mentre l’All-Star Game NBA del 2026 si svolgeranno a Inglewood, a sud di Los Angeles, nella nuova arena degli La Clippers attualmente in costruzione.