“Aggrappati alla speranza”, dalla sedia a rotelle ai primi passi: i progressi di Aleksander Kilde | VIDEO

Il 13 gennaio, a Wengen, Aleksander Kilde è stato protagonista di uno spaventoso incidente durante la discesa maschile di Coppa del Mondo. Una caduta che ha messo ko il campione norvegese, che solo adesso, dopo 7 settimane, riesce a vedere i primi piccoli progressi.

Qualche ora fa la madre di Kilde ha condiviso un bellissimo messaggio per il figlio, dopo settimane complicate e dolorose.

Il messaggio della madre di Kilde sui progressi del figlio

“7 settimane fa, il nostro mondo si è capovolto. L’incidente di Wengen ci ha lasciati terrorizzati, incerti di cosa il futuro riserverà ad Aleksander. La paura e l’incertezza erano schiaccianti, ma nonostante tutto, ci siamo aggrappati alla speranza. Oggi siamo stupiti dai progressi di Aleksander. Da sdraiato a letto o seduto su una sedia a rotelle, ora vede un barlume di speranza per un ritorno per poter vivere la vita che ama“, ha scritto Kristin Aamodt Kilde sui social.

“È un viaggio, (perché c’è ancora qualche incertezza) pieno di alti e bassi, ma la sua determinazione, forza e positività continuano a ispirarci e impressionarci ogni giorno. Ti vogliamo bene @akilde. Grazie per aver tifato il viaggio di Aleksander mentre continua a sfidare le avversità e inseguire i suoi sogni. Grazie a tutti per il vostro incrollabile supporto in questo momento difficile“, ha concluso.