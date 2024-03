La caviglia e le aspettative dei tifosi, Alcaraz: “non vedo fallimento”

SportFair

Reduce dal successo nel match di esibizione contro Nadal a Las Vegas, Carlos Alcaraz vuole lasciarsi l’infortunio alle spalle e, a Indian Wells, cercherà di diventare il primo giocatore a difendere il titolo con successo dopo la tripletta di Djokovic del 2014-16.

Una vittoria, inoltre, sarebbe importante per Carlitos per mantenere la sua seconda posizione in classifica e non farsi scavalcare da Sinner.

Come sta Carlos Alcaraz dopo l’infortunio alla caviglia

“La caviglia sta meglio“, ha affermato lo spagnolo, il cui 2024 non è iniziato in maniera brillante. “La gente pensa che se non vinci titoli sia brutto, ma non è così. Dopo Wimbledon ho fatto i quarti a Toronto, la finale a Cincinnati con Djokovic e la semifinale allo US Open“, ha detto Alcaraz a margine del match esibizione con Rafa Nadal a Las Vegas.

“Quello che certamente si sarebbe potuto migliorare è da settembre in poi, senza abbassare il livello e la concentrazione come ho fatto io . Quest’anno ho iniziato con buone sensazioni in Australia, poi a Buenos Aires non ho dato il meglio e l’infortunio a Rio è stata una cosa inaspettata ma che può succedere. Non vedo fallimento e frustrazione, ma devo imparare da quelle esperienze e da quei momenti”, ha concluso.