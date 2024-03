Numero pazzesco! Alberto Bettiol, fulmine rosa alla Milano-Torino: dopo 9 anni è festa italiana

SportFair

Dopo 9 anni di digiuno l’Italia torna a festeggiare la vittoria della Milano-Torino. Nella Classica più antica del mondo, organizzata da RCS Sport in data odierna, con partenza da Rho e conclusione, dopo 177 km, in quel di Salassa, ha alzato le braccia al cielo Alberto Bettiol, uno dei grandi favoriti della vigilia che non ha deluso le attese.

Il ciclista italiano ha capitalizzato un numero pazzesco sulla salita di Prascorsano quando mancavano una trentina di km al traguardo. Il suo attacco fulmineo (splendido l’effetto rosa della sua maglia nelle riprese tv), ha colpito nel segno e gli ha permesso di staccare i rivali di una trentina di secondi. Nel finale Jan Christen ha provato ad accorciare ma si è dovuto accontentare di guardare Bettiol esultare dalla seconda posizione. Terzo classificato Marc Hirschi davanti a Diego Ulissi. In top 10 anche Gianluca Brambilla (6°) e Martin Marcellusi (8°).

Classifica Milano-Torino 2024

Alberto Bettiol 3H 54′ 13” Jan Christen +7” Marc Hirschi +9” Diego Ulissi +9” Kevin Vermaerke +9” Gianluca Brambilla +9” Emil Herzog +9” Martin Marcellusi +9” Nicholas Schultz +9” Frederik Wandahl +9”