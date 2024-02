WWE Elimination Chamber: Perth, la match card: in palio le title shot per WrestleMania XL

SportFair

L’ultimo step prima di arrivare a WrestleMania XL. La WWE passa dall’Australia con Elimination Chamber: Perth, Premium Live Event fondamentale per tracciare la strada verso il Grandaddy of Them All, pronto a stupire tutti con il suo 40° anniversario. Intanto, però, l’evento previsto nella giornata di sabato 24 febbraio (dalle ore 10:30 italiane sul WWE Network) ha un fascino unico, con i due Elimination Chamber Match pronti a dare spettacolo.

La febbre è altissima per quello che vedremo all’Optus Stadium, in un lungo viaggio che porterà le Superstar WWE a girare il mondo per tutto il 2024, compresa l’Italia, con lo show di WWE Live il 1° maggio a Bologna quasi esaurito in meno di 24 ore.

Una stipulazione che nasce nel lontano Survivor Series 2002, quando Shawn Michaels sconfisse 5 rivali all’interno della gabbia e si laureò World Heavyweight Champion. Sono passati 22 anni da quel momento, ma l’Elimination Chamber non invecchia mai. Anzi, si tramanda: i ragazzi che videro HBK vivere quel sogno qualche mese dopo il suo rientro nel ring uscendo da un ritiro di 4 anni, oggi sono i genitori che si godono la camera dell’eliminazione insieme ai loro figli.

Il primo Premium Live Event in Australia dal 2018 e l’unico del 2024 è una grande occasione per poter vedere questo show con tutta la famiglia, visto l’orario favorevole per l’Italia e per l’Europa in generale. Un concetto, quello dell’Elimination Chamber, che nasce come stipulazione all’interno dei Premium Live Event e poi diventa con il passare degli anni uno show dedicato a questo particolare match (il primo Premium Live Event chiamato Elimination Chamber risale al 2010).

WWE Elimination Chamber: Perth sarà trasmesso in diretta in circa 165 Paesi in 25 lingue e verrà visto in oltre 1 miliardo di case. Inoltre, Perth è una delle capitali più accoglienti, dinamiche e belle da vedere di tutta l’Australia. Ne sa qualcosa Rhea Ripley, beniamina di casa, che difenderà il suo Women’s World Championship contro Nia Jax, in una rivalità che ormai va avanti da mesi.

L’australiana, fiore all’occhiello del Premium Live Event, sarà accolta da un’ovazione strepitosa da parte del suo pubblico. Chi riuscirà a trionfare in questo match sfiderà la vincente dell’Elimination Chamber femminile (Becky Lynch e Bianca Belair sono in rampa di lancio).

Stesso destino per i partecipanti dell’Elimination Chamber maschile, che cercano un posto contro Seth Rollins per il World Heavyweight Championship a WrestleMania XL, dopo che è stata ufficializzata la sfida tra Roman Reigns e Cody Rhodes per l’Undisputed WWE Universal Championship.

Dove vedere WWE Elimination Chamber: Perth e gli eventi settimanali WWE in tv

Per seguire WWE Elimination Chamber: Perth basta iscriversi al WWE Network. Così, tramite smartphone, tablet, computer e qualsiasi dispositivo elettronico, si possono vedere i Premium Live Event e tantissimi contenuti sul mondo WWE.

Per vedere Raw, SmackDown e NXT e non perdere niente degli show settimanali, basta abbonarsi a Discovery+ e seguire le puntate in diretta o on demand. Per guardare i tre show con il commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa, basta seguire DMAX. Il primo passaggio di Monday Night Raw è ogni lunedì alle 23.15. Stesso orario, ma di martedì, per SmackDown. Il mercoledì, invece, è il turno di NXT.

La match card di WWE Elimination Chamber: Perth

Elimination Chamber Match per una shot al Women’s World Championship a WrestleMania XL: Becky Lynch vs Bianca Belair vs Liv Morgan vs Tiffany Stratton vs Naomi vs TBD.

per una shot al Women’s World Championship a WrestleMania XL: Becky Lynch vs Bianca Belair vs Liv Morgan vs Tiffany Stratton vs Naomi vs TBD. Elimination Chamber Match per una shot al World Heavyweight Championship a WrestleMania XL: Drew McIntyre vs Randy Orton vs Bobby Lashley vs LA Knight vs Kevin Owns vs Logan Paul.

per una shot al World Heavyweight Championship a WrestleMania XL: Drew McIntyre vs Randy Orton vs Bobby Lashley vs LA Knight vs Kevin Owns vs Logan Paul. Undisputed WWE Tag Team Championship : The Judgment Day (Finn Balor e Damian Priest) contro Pete Dunne e Tyler Bate

: The Judgment Day (Finn Balor e Damian Priest) contro Pete Dunne e Tyler Bate Women’s World Championship : Rhea Ripley contro Nia Jax

: Rhea Ripley contro Nia Jax The Grayson Waller Effect con ospiti speciali Cody Rhodes e Seth “Freakin” Rollins

con ospiti speciali Cody Rhodes e Seth “Freakin” Rollins … e molto altro ancora!