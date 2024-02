WTA Dubai, oggi Paolini-Kalinskaya: orario della finale e dove vederla in tv

SportFair

L’attesa sta per terminare: questo pomeriggio Jasmine Paolini giocherà la sua prima finale in un Masters 1000. La tennista azzurra, che grazie a questo traguardo, raggiungerà la top-20 per la prima volta in carriera, sfiderà oggi la russa Kalinskaya, affrontata già ai quarti di finale degli Australian Open.

Paolini andrà a caccia del riscatto dopo il ko di Melbourne, dal quale ha imparato tanto.

Orario della finale Paolini-Kalinskaya e dove vederla in tv

La partita tra Jasmine Paolini e Anna Kalinskaya, valida per la finalissima del torneo WTA di Dubai, si disputerà alle 16.00 italiane. Il match sarà trasmesso sui canali Sky, con diretta streaming su Sky Go, Now e WTA TV.