WTA Dubai, Jasmine Paolini festeggia: “una pizza stasera? Meglio…” 

“Una vittoria in un 1000 è così speciale… sono molto contenta. È stato un match durissimo. Lei ha giocato a un livello altissimo per tutta la settimana. Sono stata brava a rientrare nella partita. Ho lottato su ogni punto pensando che potevo farcela. Sono orgogliosa di me stessa e di quello che ho fatto“. Felicissima e sorridente Jasmine Paolini dopo la vittoria del WTA di Dubai, primo 1000 della carriera, secondo titolo WTA.

Intervistata dopo la finale, la tennista italiana si è detta contenta: “di aver vinto ogni partita in questo torneo, soprattutto la prima quando ero sotto di 7 break con Haddad Maia. Vincere il titolo dopo quella situazione è stato incredibile. Il pubblico è stato ‘pazzo’. Grazie mille per avermi supportato. È stata una settimana speciale, vorrei ringraziare il mio team, la mia famiglia, un bacio a tutti loro“.

In conclusione l’intervistatrice rivolge una domanda un po’ ‘stereotipata’ alla tennista italiana che risponde con il sorriso: “se mangerò una pizza stasera? Non credo che penserò alla pizza stasera! Stringere questo trofeo fra le mani sarà abbastanza“.