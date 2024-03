Volley femminile, due italiane in semifinale di Champions League: avanzano Conegliano e Milano

SportFair

Sorride l’Italia della pallavolo. Due squadre italiane hanno staccato il pass oggi per le semifinali della Champions League femminile. Le campionesse d’Europa in carica non sono riuscite a fermare Conegliano.

Le Pantere, dopo il successo in Turchia per 3-1, si sono ripetute oggi al PalaVerde, vincendo contro il Vakifbank Istanbul per 3-1 (parziali 20-25, 25-18, 25-19, 25-16).

In semifinale l’Imoco se la vedrà con l’Eczacibasi Istanbul. La squadra di coach Santarelli prolunga la sua imbattibilità in questa stagione (33 vittorie su 33 fra campionato e coppe) e prova a mettere nel mirino la sua seconda Champions dopo quella conquistata nel 2021.

Anche Milano è tra le quattro squadre migliori d’Europa. La Vero Volley, dopo la vittoria per 3-1 in Polonia, ha trionfato oggi al’Allianz Cloud, per 3-0 contro l’LKS Commercecon Lodz, con parziali di 25-21, 25-14, 25-23, conquistando il pass per le semifinali di Champions. Ora la doppia sfida al Fenerbahce, che ha eliminato lo Stoccarda, per sognare ancora.