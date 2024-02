Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva: cause e condizioni

SportFair

Vittorio Cecchi Gori, imprenditore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina, si trova attualmente ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Gemelli di Roma. La notizia è stata comunicata da Angelo Perrone, press agent e amico di Rita Rusic, ex moglie dell’imprenditore, durante il programma “Storie Italiane” su Rai 1.

Vittorio Cecchi Gori ricoverato: la causa e le attuali condizioni

“Vittorio era entrato lunedì al Gemelli per controlli previsti e legati ad una saturazione bassa, poi ha avuto una crisi respiratoria ed è stato trasferito in terapia intensiva, per insufficienza respiratoria“, ha dichiarato Perrone.

“Ieri pomeriggio c’è stata qualche avvisaglia di miglioramento, ma la situazione resta molto delicata – ha aggiunto -. Negli ultimi giorni era ancora più appesantito perché gli è stata negata la grazia, il suo cruccio più importante era il fatto di non poter andare a trovare la figlia Vittoria a Miami“.

Cecchi Gori, 82 anni da compiere ad aprile, già nel 2017 era stato ricoverato a causa di un’ischemia cerebrale con complicazioni cardiache. Dopo un giorno in coma farmacologico fu tenuto in terapia intensiva per un mese.