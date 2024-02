Test Formula 1, Wolff: “Red Bull veloce, Mercedes migliore”. E sul caso Horner… 

SportFair

Dopo la MotoGP tocca anche alla Formula 1. Dal Qatar al Bahrain, il mondo dei motori si muove in questi ultimi scampoli di offseason con i test pre-stagionali che anticipano l’inizio dei rispettivi Mondiali. Momenti importanti per acquisire sicurezze, correggere qualche dettaglio e iniziare a cementificare il feeling pilota-monoposto in vista dell’inizio della stagione. Dalla prima giornata in casa Mercedes sembrano essere arrivati segnali positivi, parola di Toto Wolff.

Test Formula 1: la Red Bull va forte ma la Mercedes è migliore rispetto al 2023

“La base di questa Mercedes è migliore rispetto allo scorso anno. La Red Bull è veloce, la loro macchina va bene. Lo abbiamo già visto oggi, dietro c’è un bel gruppo di squadre. La cosa più importante per la loro performance è il fondo piatto e non quello che vediamo“. È il commento di Toto Wolff, team principal della Mercedes, ai microfoni di Sky Sport. Verstappen e la Red Bull restano la coppia da battere, ma la Mercedes sembra essere migliorata molto rispetto al 2023.

Wolff ha accennato anche alla vicenda riguardante Christian Horner: “Red Bull ha deciso di aprire un’indagine interna e noi dobbiamo rispettarla e avere fiducia in questo processo. E’ un argomento delicato, noi siamo per il rispetto e per l’inclusione. Dobbiamo credere in questa investigazione e non vogliamo parlare di congetture“.