Formula 1, Test Bahrain: sensazioni positive per Leclerc

SportFair

E’ in corso in Bahrain la prima giornata dei test di Formula 1, che anticipano l’inizio della stagione 2024, al via il 3 marzo proprio sul circuito di Sakhir.

Leclerc ha girato in pista questa mattina, portando a termine 64 giri, due in meno di Max Verstappen, leader nella classifica dei tempi. Il monegasco della Ferrari ha chiuso la sua prima giornata in pista alle spalle del campione del mondo, con un secondo posto ma i 7 decimi di differenza dall’olandese non fanno di certo sorridere nessuno nel team di Maranello.

Leclerc è apparso comunque sereno e soddisfatto dalla prima giornata di lavoro in pista. Il monegasco, che nel pomeriggio ha lasciato il posto a Sainz, termina la sua giornata in Bahrain con sensazioni positive.

Le parole di Leclerc dopo il primo giorno di test di Formula 1 in Bahrain

“La mattinata è andata, abbiamo fatto molti giri e abbiamo completato i test che volevamo fare. Questo è positivo. Adesso utilizzerò il pomeriggio per analizzare i dati il più possibile e per vedere se tutto è correlato con quello che ci aspettavamo. Poi da lì ricominceremo a lavorare“, ha dichiarato Leclerc sui canali ufficiali Ferrari.