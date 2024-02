Test Barhain, salta di nuovo il tombino in curva 11: bandiera rossa

SportFair

La storia si ripete! A meno di 24 ore dall’imprevisto di ieri, in curva 11 del circuito di Sakhir si è nuovamente sollevata la copertura del tombino. La stessa di ieri.

Mentre i piloti giravano nella sessione mattutina della terza e ultima giornata di test del Bahrain di Formula 1, Sergio Perez ha alzato il canale di scolo alla curva 11, costringendo all’esposizione della bandiera rossa.

Gli operai si sono subito recati in pista per riparare il danno, lavorando per circa un’ora. La sessione dovrebbe riprendere tra un quarto d’ora e intanto la Formula 1 ha informato che non ci sarà oggi pausa pranzo.

Non ci saranno quindi sessioni mattutine e pomeridiane, ma si svolgerà ininterrottamente l’azione in campo fino alle 17:00.