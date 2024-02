Tennis: Darderi eliminato a Buenos Aires, Cobolli avanza a Delray Beach, le partite di oggi

SportFair

Non solo Jannik Sinner. Il tennista altoatesino ha trionfato ieri sera contro Monfils al torneo ATP 500 di Rotterdam, staccando il pass per i quarti di finale, ma anche altri colleghi italiani stanno ben figurando in campo in altri tornei. Ieri Vavassori ha staccato il pass per i quarti di finale del torneo ATP di Buenos Aires, e oggi farà i conti con Carlos Alcaraz. Nella notte invece Darderi non è riuscito ad avanzare nel torneo argentino: l’azzurro è stato eliminato dal padrone di casa Baez, col punteggio di 6-4, 7-5 dopo un’ora e 40 minuti di gioco.

Sorride invece Cobolli. Dopo gli ottimi risultati degli Australian Open, il giovane romano, 72° del ranking ATP, sta facendo bene a Delray Beach: l’azzurro ha battuto Svajda, staccando il pass per i quarti di finale del torneo in corso sui campi in cemento della città statunitense. Il match è terminato col punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 dopo due ore e 17 minuti di gioco. Ai quarti di finale Cobolli sfiderà Tiafoe.

Il programma delle partite di oggi

ATP Buenos Aires

22.30 Alcaraz-Vavassori

ATP Delray Beach

21.30 Cobolli-Tiafoe

ATP Rotterdam

21.00 Sinner-Raonic