Carlos, che succede? Alcaraz battuto da Jarry a Buenos Aires

Brutta sconfitta per Carlos Alcaraz all’Open di Argentina. Il tennista spagnolo, numero 2 al mondo, è stato eliminato da Nicolas Jarry nella semifinale del torneo di Buenos Aires.

Jarry aveva già messo in difficoltà Alcaraz nei due confronti precedenti, a Rio e a Wimbledon, lo scorso anno, è questa volta è riuscito ad avere la meglio.

Il 28enne cileno, 21° del ranking ATP, ha vinto in due set, col punteggio di 7-6, 6-3, in un’ora e 55 minuti di gioco. Alcaraz campione nel 2023 a Buenos Aires, perde adesso 150 punti per non poter difendere il titolo.

Jarry lotterà oggi per il titolo contro l’argentino Facundo Díaz.