Super Bowl, niente happy ending: la proposta di matrimonio a Taylor Swift non arriva

SportFair

Il Super Bowl 2024 è stato uno dei più appassionanti degli ultimi anni. I Kansas City Chiefs hanno battuto i San Francisco 49ers 25-22 ai tempi supplementari al termine di un match divertente ed equilibrato. Il tutto davanti agli occhi della cantante più famosa del pianeta, Taylor Swift, presente all’Allegiant Stadium di Las Vegas per assistere alla vittoria del compagno Travis Kelce.

Niente proposta di matrimonio per Taylor Swift

La coppia Kelce-Swift è la più chiacchierata dello sport mondiale. Stanno insieme da qualche mese, ma hanno gli occhi di tutti addosso. La popolarità di Taylor Swift è alle stelle, ha clamorosamente migliorato quella di Kelce, dei Chiefs e ha contribuito anche ad accendere nuovi riflettori sul Super Bowl con la sua sola presenza. E grazie al gossip.

I bookmaker quotavano la possibilità che, in caso di titolo, Travis Kelce si inginocchiasse sul prato dell’Allegiant Stadium per chiedere la mano alla bella cantante. La vittoria è arrivata, la proposta di matrimonio no, lasciando i fan delusi. Taylor Swift ha raggiunto il compagno sul campo, i due si sono baciati e abbracciati festeggiando il successo, ma niente anello.