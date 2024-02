Sofia Goggia, le prime parole dopo l’infortunio: “anche stavolta saprò rialzarmi”

SportFair

Sofia Goggia non è tipo da arrendersi alle prime difficoltà. Di infortuni ne ha avuti tanti, purtroppo, nell’arco della sua carriera che ha continuato a essere vincente anche dopo ogni stop. Il segreto è ripartire più forte di prima. Sofia lo sa bene e anche questa volta, dopo il grave infortunio capitatole in allenamento nella mattinata odierna, proverà a fare come ha sempre fatto: stringere i denti e ripartire.

Le dichiarazioni di Sofia Goggia dopo l’infortunio

Un po’ di tristezza, forse anche di rabbia per l’ennesimo stop. Ma la sciatrice bergamasca ha voglia di rialzarsi subito anche questa volta. “Un altro infortunio che interrompe la mia rincorsa a una nuova Coppa del mondo di discesa – ha dichiarato Sofia Goggia prima di entrare in sala operatoria – ma anche stavolta saprò rialzarmi“.