Sofia Goggia mostruosa: è già al lavoro dopo l’infortunio, ” a stare ferma a me mi viene… la noia!” | VIDEO

Sofia Goggia ci ha abituato a dei veri e propri miracoli, delle imprese da extra terrestre. La campionessa bergamasca, che pochi giorni fa si è sottoposta ad un intervento chirurgico per la frattura di tibia e malleolo, procuratasi durante un allenamento sugli sci, è stata da poco dimessa dall’ospedale.

Tornata a casa, Sofia Goggia non è riuscita a stare con le mani in mano e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.

Dopo aver mostrato la sua gamba malconcia, violacea e dolorante, adesso la campionessa bergamasca si è già messa al lavoro per recuperare. Sofia Goggia ha condiviso un video che la mostra già in movimento per riprendersi dall’infortunio e tornare in forma il prima possibile.

La stagione 2024 di Coppa del Mondo è ormai compromessa, ma Sofia Goggia pensa già ai Mondiali del prossimo anno e alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Sulle note di “La noia“, canzone di Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, Sofia Goggia ha mostrato i suoi primi movimenti sul tappetino. “Perchè a stare ferma a me mi viene… la noia!“.