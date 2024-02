Sofia Goggia, sui social la gioia a 15 giorni dall’infortunio: “ho fatto un grande progresso” | VIDEO

SportFair

Sono trascorsi 15 giorni dal nuovo, terribile infortunio di Sofia Goggia. La campionessa bergamasca si è procurata una brutta frattura durante un allenamento sugli sci, che l’ha costretta ad un urgente intervento chirurgico e alla rinuncia del resto della stagione 2024 di Coppa del mondo.

Sofia Goggia ha condiviso oggi un importante aggiornamento sulle sue condizioni sui social. Dopo aver mostrato i segni sulla sua gamba e i suoi primi esercizi di riabilitazione, oggi, a 15 giorni dall’operazione, ha gioito per un importante progresso: è riuscita ad indossare una scarpa per la prima volta dall’incidente.

Il racconto di Sofia Goggia

“Attenzione, oggi, credo che sia martedì 20 febbraio, nonostante il tempo passi con una lentezza tale da non capire più quale giorno sia, ho fatto il grande progresso di mettere per la prima volta dall’incidente, una scarpa, seppur molto morbida, ma ho messo una scarpa, questo è un progresso“, con queste parole Sofia Goggia ha raccontato il suo progresso, mostrando con un video il momento in cui ha indossato la calzatura.