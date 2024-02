Slittino pista naturale, è dominio azzurro: la Coppa del Mondo ai fratelli Lambacher

SportFair

Matthias e Peter Lambacher trionfano nell’atto conclusivo della stagione nella seconda giornata della tappa di Winterleiten e conquistano la Coppa del Mondo di doppio, trofeo che resta di proprietà della famiglia altoatesina, con Peter che in questa stagione si è affiancato a Matthias sostituendo il fratello maggiore Patrick, vincitori dodici mesi fa.

Nell’ultima gara stagionale i fratelli della Val di Funes si sono imposti in 1’06″65 con 0″82 di margine sugli austriaci Maximilia Pichler e Nico Edlinger mentre in terza piazza, staccati di due secondi, si sono inseriti i fratelli slovacchi Peter e Dominik Neupauer; quarto posto quindi per Tobias Paur ed Andreas Hofer, vincitori della gara del giorno prima.

La classifica finale di Coppa del Mondo vede nuovamente la famiglia Lambacher al comando con 655 punti ed un margine di 85 lunghezze su Pichler/Edlinger; terzi Paur/Hofer con 470 punti. La tappa finale del circuito maggiore si completerà nella mattinata con le ultime sfide di singolo, all’indomani del trionfale sabato in chiave azzurra che ha visto Evelin Lanthaler e Patrick Pigneter conquistare la matematica vittoria nelle rispettive classifiche generali: tutte le Coppe del Mondo sono italiane.