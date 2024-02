Simona Quadarella regina Mondiale! Oro strepitoso nei 1500 stile libero

SportFair

Simona Quadarella l’ha fatto di nuovo! La nuotatrice azzurra ha vinto la sua seconda medaglia d’oro Mondiale, unica azzurra a riuscirci nella storia del nuoto femminile dopo Federica Pellegrini. Una gara pazzesca quella della campionessa italiana che partiva con i favori del pronostico e non ha deluso le attese nei 1500 stile libero.

Ritmo insostenibile per le avversarie già nelle fasi iniziali. Ai 300 metri la prima sgasata con la quale Simona si è lasciata alle spalle Binjie Li (argento) e Isabel Gose (bronzo). Ai 1000 metri un momento di crisi, ma il vantaggio accumulato ha permesso a Quadarella di gestire i 500 metri finali al meglio, seppur in sofferenza. La cinese (15:54.62) e la tedesca (15:57.55) non sono riuscite a rimontare. Con quasi 10 secondi di margine (15:45.99) Simona Quadarella è la nuova campionessa del mondo nei 1500 stile libero!