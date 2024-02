Settebello show! Spagna ko: l’Italia della pallanuoto in finale ai Mondiali di Doha

SportFair

Carattere e concentrazione, il Settebello ha sconfitto oggi la Spagna nella semifinale dei Mondiali di pallanuoto di Doha 2024. Gli azzurri della pallanuoto hanno trionfato staccando il pass per la finalissima iridata di sabato.

Dopo un primo quarto combattuto, con poche reti, i ragazzi di Sandro Campagna hanno piano piano preso il largo nei quarti successivi, iniziando il quarto ed ultimo quarto in vantaggio per 6-3. Nell’ultima frazione di gioco la Spagna ha reagito, spaventando a tratti gli azzurri del Settebello, che hanno però tenuto alta la concentrazione, riuscendo a gestire il vantaggio. Spagna-Italia di pallanuoto termina 6-8. Il Settebello si gioca una finale iridata per l’ottava volta.

Gli azzurri attendono ora di sapere chi tra Croazia e Francia sarà l’avversaria per l’oro.