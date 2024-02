Terribile infortunio per Sofia Goggia, stagione a rischio? E’ attesa per gli accertamenti

SportFair

Pessime notizie per lo sci azzurro! A pochi giorni dai podi di Cortina d’Ampezzo, arriva una brutta batosta per Sofia Goggia e tutti i suoi tifosi.

La campionessa azzurra ha subito un brutto infortunio in allenamento. La 31enne di Astino è caduta oggi durante una sessione a Temù. Secondo le notizie del primo momento si sarebbe procurata una frattura di tibia e perone, ma al momento non c’è nulla di certo.

“Al momento è presto per una diagnosi precisa. Goggia si recherà a Milano per approfonditi controlli medici”, ha fatto sapere la Federazione.

“Dobbiamo andare via perchè sento che c’è qualcosa che non funziona“, ha affermato Sofia Goggia secondo Sky. Non c’è pace per Sofia Goggia, che di gravi infortuni ne ha già avuti diversi in passato.

La nota della FISI

Caduta per Sofia Goggia nel corso di un allenamento di gigante che si teneva sulla pista Casola di Pontedilegno, in provincia di Brescia. L’azzurra ha inforcato con la gamba destra una porta in una curva verso destra.

Al momento non è stata fatta stata ancora alcuna diagnosi dalla Commissione Medica FISI che effettuerà gli accertamenti dovuti nelle prossime ore.

Seguiranno aggiornamenti

Ritorno in gara

Nel caso in cui dovesse essere confermata la frattura di tibia e perone terminerebbe in anticipo la stagione di Sofia Goggia. L’azzurra rischierebbe anche di compromettere anche la rincorsa ai Mondiali 2025 e ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 e direbbe addio anche alla Coppa di discesa libera, dove attualmente è in testa.