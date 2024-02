Sci alpino, Noel davanti a tutti dopo la 1ª manche nello slalom di Chamonix: 7° Sala

SportFair

Clement Noel stampa il miglior tempo nella prima manche dello slalom di Chamonix – Les Houches, con 47″09, staccando di 23 centesimi il norvegese Timon Haugan e di 40 il leader della classifica di specialità, Manuel Feller. Bravo Atle Lie McGrath ad infilarsi fra i migliori, a 65 centesimi da Noel, davanti a Loic Meillard a 71.

Ancora una buona prova di Dominik Raschner, con il 22, sesto a 82 centesimi. Segue Tommaso Sala, che ha commesso qualche piccolo errore nel tratto finale, ma è riuscito comunque ad essere veloce come suo solito e a chiude al settimo posto con 94 centesimi di ritardo dal primo e poco più di mezzo secondo dal podio. Partenza a razzo per Alex Vinatzer, che poi ha faticato nel tratto centrale, ma ha comunque portato a termine una discreta manche a 1″47 di distacco dal leader. Prova di carattere per Stefano Gross, che riesce a contenere il divario in 1″65, che gli vale la qualificazione alla seconda manche. Giuliano Razzoli, al rientro, non riesce ad essere efficace e accusa 2″14 dal leader, in linea con Tobias Kastlunger che prende 2″16 da Noel. Entrambi non passano alla seconda. Simon Maurbeger si ferma a 2″61, mentre Filippo Della Vite è a 3″26.

La seconda manche prenderà il via alle 12.30.