Sanremo2024, la Nazionale italiana di nuoto artistico danza sulle note di Apnea di Emma | VIDEO

La Nazionale Italiana di Nuoto Artistico, impegnata ai campionati mondiali in svolgimento a Doha, ha creato una coreografia sulle note di Apnea, brano di Emma in gara al 74esimo Festival di Sanremo.

La squadra azzurra si è esibita con una performance speciale senza sapere che poi sarebbe diventata la coreografia del brano. Una sorpresa organizzata da Emma per la nazionale già protagonista ai mondiali, dove sta conquistando medaglie ed è in piena corsa per la conquista della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi con squadra e duo.

Martedì, 6 febbraio, prima dell’inizio del Festival, Emma – in collegamento da Sanremo – ha svelato a tutta la squadra, riunita a bordo vasca in pausa dagli allenamenti alla Aspire Dome che ospita i mondiali in Qatar – ciò che avevano realizzato, mostrando loro in anteprima il video di “Apnea”.

Emma ha approfittato del collegamento per ringraziare tutti gli atleti e fare loro il più grande in bocca al lupo per questa grande competizione, che ha già portato importanti risultati, come l’oro vinto ieri nel solo libero di nuoto artistico da Giorgio Minisini e il precedente argento nella routine tecnica.

“Faccio il tifo per voi con tutto il mio cuore – dice la cantautrice italiana – So che cosa vuol dire partecipare a competizioni importanti, quanta fatica e quanto sacrificio ci sono dietro al vostro lavoro. Siamo abbastanza simili sotto questo punto di vista: dobbiamo sempre cercare di performare al meglio, anche se siamo stanche, distrutte da tante ore di prove e lavoro, però poi ottenere il risultato è magnifico. Quando ho visto per la prima volta il video di Apnea montato sulla vostra coreografia mi sono emozionata tantissimo, è una roba incredibile e vi ringrazio”.

“Da ragazzina per molti anni ho praticato ginnastica artistica, volevo fare la ginnasta – prosegue Emma – e ricordo molto bene tutte le ore massacranti di allenamento. C’è una bellissima connessione tra musica e sport. Sono onorata ed emozionata di aver fatto questa cosa insieme a voi e sono orgogliosa del nostro lavoro. Vi auguro tanta, tanta fortuna, anche se non ne avete bisogno perché siete piene di talento e siete seguite da un team incredibile”.

“È stata tutta una grande sorpresa – racconta Enrica Piccoli, capitano della nazionale – C’era molto riserbo in occasione delle riprese eseguite durante il nostro ritiro“, avvenuto al Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, a Spinaceto (Roma). “La canzone è bellissima e facciamo tutti il nostro in bocca al lupo ad Emma per Sanremo. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa sinergia e creato il video che è meraviglioso: il nostro direttore tecnico Patrizia Giallombardo, la Federazione Italiana Nuoto e la casa di produzione. Queste esperienze sono bellissime e riempiono il cuore. Grazie mille Emma e avanti alla grande!“.

“L’obiettivo della nazionale ai mondiali di Doha è la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi – prosegue il direttore tecnico Patrizia Giallombardo – Finora siamo soddisfatte delle prestazioni. I risultati nel duo e nella squadra sono in linea con gli obiettivi e le medaglie conquistate da Giorgio Minisini, oro nel libero e argento nel tecnico nelle prove individuali, ci rendono orgogliosi. Mando un grande in bocca al lupo a Emma e mi fa molto piacere che si sia emozionata quando ha visto il video di Apnea. Ci siamo emozionati anche noi”.