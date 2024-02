Sanremo 2024: scaletta della terza serata, ospiti e co-conduttrice

SportFair

Il Festival di Sanremo 2024 sta continuando a riscuotere un enorme successo. Nella serata di ieri si sono esibiti 15 dei 30 cantanti in gara e al termine delle performance la top-5 decretata dal televoto e dalla giuria radiofonica ha visto Geolier piazzarsi in prima posizione, davanti a Irama e Annalisa.

Oggi sarà il turno degli altri 15 cantanti in gara, quelli che ieri hanno presentato i colleghi sul palco dell’Ariston. Sarà così anche oggi, i cantanti che si esibiranno oggi verranno presentati dai 15 che hanno cantato ieri, in accoppiamenti decretati in conferenza stampa da un sorteggio in stile Champions League.

Co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2024

Dopo Marco Mengoni e Giorgia, oggi è il turno di Teresa Mannino. La comica siciliana affiancherà oggi Amadeus alla conduzione del Festival.

Gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2024

L’ospite più atteso della terza serata del Festival di Sanremo è Russell Crowe, che si esibirà con la sua band. Sul palco dell’Ariston saliranno oggi anche Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti, che festeggia il suo 40° anniversario dalla vittoria a Sanremo con Terra Promessa.

Ci sarà spazio oggi anche per due attori italiani: Sabrina Ferilli presenterà la fiction Gloria, mentre Edoardo Leo Il Clandestino. Stefano Massini e Paolo Jannacci dedicheranno una canzone ai morti sul lavoro. Sulla nave Costa si esibirà invece Bresh, infine da Piazza Colombo canteranno Paola e Chiara.

La scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2024

Il Tre presentato da Loredana Bertè Maninni presentato da Alfa Bnkr44 presentati da Fred De Palma Santi Francesi presentati da Clara Mr Rain presentato da Il Volo Rose Villain presentata da Gazzelle Alessandra Amoroso presentata da Dargen D’Amico Ricchi e Poveri presentati da BigMama Angelina Mango presentata da Irama Diodato presentato da The Kolors Ghali presentato da Mahmood Negramaro presentati da Emma Fiorella Mannoia presentata Annalisa Sangiovanni presentato da Renga e Nek La Sad presentati da Geolier