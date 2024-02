Sanremo 2024, il terzo ‘allarme bomba’: i Jalisse tornano all’Ariston? L’indiscrezione clamorosa

SportFair

Nei giorni scorsi, due telefonate anonime hanno annunciato la presenza di due bombe a Villa Nobel e all’Ariston, notizie che hanno ‘movimentato’ le fasi iniziali di Sanremo 2024. Allarmi, fortunatamente, rivelatisi privi di fondamento. Chissà che, con un po’ di ironia, quest’oggi sia scattato il terzo allarme, di natura squisitamente musicale.

Sono passati 27 anni dal Festival di Sanremo 1997, quello vinto dai Jalisse con “Fiumi di parole“. La storia di questi 27 anni che intreccia i destini del duo formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian con il Festival la conosciamo tutti, è stata oggetto di speculazioni, articoli di giornale, interviste, sfoghi e meme social.

Da quel giorno i Jalisse non sono più tornati sul palco dell’Ariston. Ci hanno provato ogni anno, candidandosi con un nuovo brano, ma hanno ricevuto sempre un no come risposta. Ma a Sanremo 2024 potrebbe esserci il grande ritorno.

I Jalisse a Sanremo 2024? L’indiscrezione clamorosa

In conferenza stampa è arrivata una domanda particolare che ha spiazzato lo stesso Amadeus: “confermi i Jalisse?“. Il direttore artistico, spesso molto abile a regalare qualche bugia bianca, è sembrato preso in contropiede dalla domanda alla quale non è riuscito a rispondere. Lorella Cuccarini è intervenuta sostenendo di essere a conoscenza del fatto che i due sono a Sanremo.

“La Repubblica” ha rilanciato la notizia sostenendo che i Jalisse sarebbero pronti a interrompere la lontananza dal Festival seppur la loro presenza non sia ancora chiara nè nella conferma nè nelle modalità. Potrebbero anche solo limitarsi a una comparsata con Fiorello all’Aristonello ma, 27 anni dopo, sarebbe già qualcosa.