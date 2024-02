SportFair

Jannik Sinner non si ferma più e continua a portare in alto i colori italiani. Il tennista azzurro si è imposto anche all’ATP Rotterdam in una finale più difficile del previsto contro Alex De Minaur. La sfida si conclusa 2-0 (7-5, 6-4).

Per il 22enne italiano si tratta del 12° trofeo in carriera e da domani sarà numero 3 al mondo. Anche Alcaraz, secondo, è vicino. Quanti soldi ha guadagnato Sinner con la vittoria a Rotterdam? L’azzurro si è portato a casa poco più di 370.000 euro.