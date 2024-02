Paura per Zeman, è ricoverato: serve una seconda operazione? Ecco cos’è andato storto

SportFair

Zdenek Zeman potrebbe tornare nuovamente sotto i ferri. Lo scorso 19 febbraio, il tecnico boemo si è sottoposto a un intervento alla carotide, effettuato dall’equipe medica del dottor Stefano Guarracini in collaborazione con Michele Di Mauro, medico specialista in cardiochirurgia e cardiologia del Pierangeli di Pescara. Operazione che ha portato alle dimissioni dalla panchina del Pescara. Nelle ultime ore c’è stato un rigetto di uno dei quattro stent inseriti. Attualmente Zeman è ricoverato presso la clinica in cui è stato precedentemente operato. I tempi di recupero si aggiravano fra i 4 e i 6 mesi. Attualmente il quadro potrebbe variare se dovesse risultare necessaria una seconda operazione.

Le parole di Zeman dopo le dimissioni dal Pescara

Molto toccanti le parole di Zeman dopo l’annuncio delle dimissioni: “mi dispiace lasciare in questo momento, ma le vicissitudini personali hanno preso il sopravvento e mi costringono a questa scelta. Ero tornato a Pescara con tanto entusiasmo, spinto da un debito calcistico che volevo estinguere nei confronti di una piazza che mi ha fatto vivere emozioni importanti. Lo scorso anno ci siamo andati vicino e speravo sinceramente che quest’anno terminasse diversamente. Lascio i ragazzi a persone capaci e in grado di continuare il percorso sportivo“.