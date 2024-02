Pallavolo, insulti razzisti durante Ravenna-Grottazzolina: la condanna della Fipav

SportFair

La Federazione Italiana Pallavolo condanna con forza quanto accaduto domenica 25 febbraio, in occasione della gara del Campionato di A2 tra Consar Ravenna e Yuasa Battery Grottazzolina, nel corso della quale l’atleta Martins Arasomwan è stato vittima di vergognosi insulti razzisti.

La FIPAV e tutto il movimento della pallavolo da sempre promuovono valori di uguaglianza e integrazione, prendendo le distanze e censurando quei soggetti che con comportamenti spregevoli e offensivi dimostrano di non appartenere al mondo del volley.

Il presidente Giuseppe Manfredi e il Consiglio Federale esprimono piena solidarietà a Martins Arasomwan e sono impegnati fin da subito a mettere in atto nuove misure e azioni affinché eventi del genere non si ripetano in futuro.