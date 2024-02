Pallavolo, da domani le Finali di Coppa Italia femminile: gli orari e dove vedere le partite

SportFair

L’attesa è finalmente terminata! Questo weekend, la città di Trieste sarà il fulcro del mondo del volley italiano con le emozionanti Finali di Coppa Italia Frecciarossa. L’evento sarà un momento imperdibile per gli appassionati di volley di tutto il mondo e le partite saranno trasmesse in diretta su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster (Vb.tv.)

La Final Four di Serie A1 prenderà il via sabato 17 febbraio, con due semifinali mozzafiato. Alle ore 15.00, Prosecco Doc Imoco Conegliano, vincitrice del titolo delle ultime 4 stagioni e attuale capolista del campionato, affronterà Reale Mutua Fenera Chieri, con un confronto avvincente tra le palleggiatrici tra Joanna Wolosz e Ofelia Malinov.

In seguito, alle 18.00, Allianz Vero Volley Milano, seconda finalista della precedente edizione, affronterà Savino Del Bene Scandicci. Questo match vedrà in campo la sfida tra Paola Egonu e Ekaterina Antropova, le due stelle pronte a giocarsi il titolo di miglior opposto della competizione. Il weekend si concluderà con la finale di domenica 18 febbraio alle 14:15, che proclamerà la squadra vincitrice del titolo.

In un’occasione senza precedenti, on-site saranno presenti i telecronisti e commentatori anche in lingua inglese. Oltre al telecronista Fabrizio Monari e alla commentatrice tecnica Veronica Angeloni, ex pallavolista, in esclusiva sul campo Clayton Lucas e Marco Vecellio – ex pallavolista , che offriranno una cronaca e un commento tecnico in inglese live dal PalaTrieste.

Segnaliamo inoltre che alle ore 11:00 si disputerà anche la finale della Coppa Italia A2 Frecciarossa, che vedrà coinvolte Bartoccini-Fortinfissi Perugia vs Futura Busto Arsizio . Il match sarà trasmesso gratis e in diretta su VBTV, previa registrazione sul sito Vb.tv.