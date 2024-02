Pallavolo, Cev Challenge Cup: Monza ko in finale, vince la Projekt Varsavia

SportFair

Niente da fare per gli italiani in Cev Challenge Cup. La Mint Vero Volley Monza non mette in bacheca la Cev Challenge Cup 2024. Dopo la sconfitta per 3-1 subita all’andata sul parquet della COS Towar Hall, il sestetto di coach Eccheli si è arreso ai polacchi del Projekt Varsavia nella finale di ritorno tra le mura amiche.

Il risultato finale è di 3-1 (parziali 27-25, 25-16, 17-25, 22-25) per gli ospiti, che impediscono così ai brianzoli di conquistare il secondo trofeo continentale della propria storia, dopo la Cev Cup alzata nel 2022 grazie al doppio successo conquistato sul club francese di Tours.